Orman Yangınlarında 87 Bağımsız Birim Hasar Gördü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'daki orman yangınlarında 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum paylaşımında, ekiplerin yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladığını belirterek, şu ana kadar, Karabük'te 56, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Antalya'da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Kurum paylaşımında, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" ifadelerini kullandı.