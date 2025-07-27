Orman Yangınlarında 68 Konut ve 104 Bağımsız Birim Hasar Gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya'da 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirlediklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit ekiplerinin yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."