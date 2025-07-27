Orman Yangınlarında 68 Konut ve 104 Bağımsız Birim Hasar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya'da orman yangınları sonucu 68 konut ve toplam 104 bağımsız birimin ağır hasar aldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya'da 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirlediklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit ekiplerinin yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir

Bahçeli atılan imzayı hatırlatıp sert çıktı: Bu çirkefliktir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz

Bitti derken yeniden başlıyor! Erdoğan'dan yangınlarla ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.