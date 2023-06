Orman yangınlarına müdahale süresi 11 dakikaya düşürüldü

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2003 yılında ortalama 40 dakikayı bulan yangınlara müdahale süresini 2022 yılı itibarıyla 11 dakikaya kadar düşürdüklerini belirterek, "Birkaç yıl içinde de 10 dakikaya ulaşmak için gerekli yatırımlar yapılarak, tedbirler alınmaktadır." dedi.

Karacabey, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelindeki yağışlar nedeniyle özellikle kuzey kesimlerde oluşan selin üzücü sonuçlar doğurduğunu ifade eden Karacabey, yağışlı havanın orman yangınları açısından ise olumlu olduğunu söyledi. Karacabey, yağışlardan dolayı mayıs ayı itibarıyla geçmiş yıllarda yanan alanların yarısı kadar bir bölgenin bu yıl yangınlardan etkilendiğini bildirdi.

Orman yangınlarıyla mücadelede orman teşkilatının üç ana stratejisinin bulunduğunu vurgulayan Karacabey, şunları söyledi:

"Bunlardan biri, yangın öncesi bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri, diğeri yangın esnasındaki çalışmalar, sonuncusu ise yanan alanların rehabilitasyonu ve ağaçlandırılması. Bizler şu ana kadar yangın öncesi yapılan çalışmaların tamamını gerçekleştirdik. 44 bin personelimizden 22 binini, yangında fiilen aktif olarak görevli arkadaşlarımızın bilgi yenileme eğitimlerini gerçekleştirdik. Bunun yanında 4 bin 500 orman köyünde yaşayan 72 bin köylümüz ile 6 bin çoban ve arıcıya da orman yangınlarıyla ilgili hem ikaz edici hem de bilgilendirici eğitimler verdik. Ayrıca bize yangınlarda destek veren jandarma ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı 4 bin 600 askeri personele de yangınla mücadele eğitimi verildi."

Karacabey, bu çalışmalardan en önemlisinin öğrencilere verilen eğitimler olduğunu, bu yıl 8 bin 600 öğrenciye ulaştıklarını, orman sevgisini aşılama ve koruma faaliyetleri için yapılması gerekenlere ilişkin eğitim verdiklerini dile getirdi.

Orman gönüllülerinin sayısı 120 bine çıktı

Önem verdikleri bir diğer çalışmanın da "gönüllülük projeleri" olduğuna işaret eden Karacabey, "Orman yangınlarıyla mücadelede teşkilatımıza destek vermek isteyen gönüllülerimizin sayısı her yıl artıyor. 2022 sonu itibarıyla hedeflemiş olduğumuz 100 bin sayısını 120 bin olarak gerçekleştirdik. Bu gönüllülerimize de 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi' kapsamında eğitimlerini vererek muhtemel bir yangına karşı hazırlıklı olmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Karacabey, ayrıca her ilde valilerin başkanlığında oluşturulan "orman yangını komisyonları"nın bu yılki sezon toplantılarını tamamladıklarını, böylelikle her kurumun ve her birimin "Ulusal Afet Müdahale Planı" kapsamında alacağı görevler ve sorumlulukların belirlendiğini anlattı.

Alevlere karşı yangına dirençli setler oluşturuluyor

Yangın öncesinde yapılan çalışmalardan birinin de "Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi" olduğunu belirten Karacabey, proje kapsamında ülke genelindeki 22 bin 600 orman köy ve mahallesinde yerleşim yerleri ve ziraat arazileri ile orman alanlarının arasına olası yangınlarda karşılıklı ateş sıçramalarının önüne geçmek için ısıya dayanıklı ağaçlardan set çekildiğini kaydetti.

Karacabey, yangınlara müdahalede hızlı ve etkin olmak için yol açma çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle orman içinde planlanmış toplamda 340 bin kilometre orman yol çalışmamız var. Bu yolun 230 bin kilometresini oluşturduk. Bu yıl içinde 5 bin 500 kilometre daha yol yapmayı planladık. Bu yolun etüt çalışmaları da tamamlandı, yapımları hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Yangına müdahale süresinde hedef "10 dakika"

Karacabey, yangın gözetleme kulelerine yönelik çalışmalara ilişkin de "Yangınları daha erken tespit için mevcut 776 yangın gözetleme kulesinden 184'ü 'akıllı kuleye' dönüştürülerek, bunlara 324 kamera sistemi kuruldu. Bu sistemler yangını önce tanımlayıp sonra sesli ve görsel olarak bölgedeki görevli personeli uyarıyor." bilgisini verdi.

İhbar alınan veya tespit edilen orman yangınına 1357 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibiyle en kısa sürede müdahale edildiğini vurgulayan Karacabey, şöyle devam etti:

"Yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölge müdürlüklerinde, yangına ilk müdahale süresi 2003 yılında ortalama 40 dakika iken, verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemlerimiz sayesinde 2022 yılında 11 dakikaya indirilmiştir. Birkaç yıl içinde de 10 dakikaya ulaşmak için gerekli yatırımlar yapılarak, tedbirler alınmaktadır."