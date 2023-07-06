Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Alındı

İçişleri Bakanlığı, orman yangınlarına karşı tedbir alınması için genelge yayımladı. Genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, 31 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ormanda kamp ve çadır kurmak da yasaklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, orman yangınlarına karşı tedbir alınması için genelge yayımladı. Genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, 31 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele etmek için... Orman yangınlarının içimizi yakmaması için... Orman yangını riski taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar alınan tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgemizi yayınladık. Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız yeşil vatanımızı, ormanlarımızı korumak için lütfen kurallara uyalım. Bir kıvılcım yüreklerimizi dağlamasın" dedi.

"Bu kapsamda; orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, ormanların çevresinde ve içinde 31 Ekim 2023 tarihine kadar ateş yakılmasının ve hava hallerinin orman yangınları açısından kritik olduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere yangının büyüme riski olabileceği orman alanlarına girişlerin yasaklanması, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi, orman görevlileri ile birlikte jandarma ve polis devriyelerinin sürekli hale getirilmesi, devriye zamanlarının sıklaştırılması, orman alanlarında drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılması, büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların sokulmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır."