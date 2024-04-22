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Orman Yangınlarına Karşı Dikkatli Olunması İsteniyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ormanlarda yangınların önlenmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ormanlarda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için duyarlı olunmasını isterken; kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılara günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklığının artacağını, orman yangınlarının yaşanmaması için vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini bildirdi. Özhaseki'nin paylaşımı şöyle:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenmektedir.

Meteorolojik veriler doğrultusunda; Ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için daha duyarlı olunmasını, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamalarını istirham ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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