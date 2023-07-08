Denizli'de orman yangınlarının önlenmesi için 31 Ekim'e kadar piknik yapma, konaklama ve ateş yakmanın yasaklanmasının ardından jandarma komandolar denetimlerini sıklaştırdı.

Orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı

Denizli'de komandolar 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlarda nöbet tutacak

DENİZLİ - Denizli'de orman yangınlarının önlenmesi için 31 Ekim tarihine kadar piknik yapma, konaklama ve ateş yakmanın yasaklanmasının ardından jandarma komandolar denetimlerini sıklaştırdı.

Denizli Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının önüne geçmek için ilave tedbirler aldı. 31 Ekim tarihine kadar piknik yapma, konaklama ve ateş yakmanın yasaklanmasına ilişkin alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde ilimizde sıcaklık değerlerinin yükseleceğinden dolayı, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilmiştir. 31 Ekim 2023 tarihine kadar mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver gibi ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de alınan bu kararın ardından orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde sahaya inen komando timleri, ormanlık alanlarda kuş uçurtmuyor. İl genelinde başta Honaz Dağı Milli Parkı olmak üzere orman varlığının yoğun olduğu Pamukkale, Merkezefendi, Buldan ve Tavas ilçelerindeki sahaların tamamında konuşlanan jandarma komandolar, gece gündüz demeden kundaklama ve sabotaj olaylarına karşı nöbet tutuyor.

7 gün 24 saat ormanlarda bulunan jandarma komandolar, dağ taş her yeri didik didik tarayıp ormanlık alana giren herkesi kontrol ediyor. Kentin nefes alan ciğerleri olan orman sahalarında güvenliği en üst seviyede ulaştıran jandarma komandolar ve asayiş ekiplerinin denetimlerine, zaman zaman dronlar da destek veriyor.