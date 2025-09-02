Orman Yangınlarına İlişkin Son Durum Açıklandı

Orman Yangınlarına İlişkin Son Durum Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki orman yangınlarının güncel durumu hakkında bilgi verdi. Aydın'daki yangının enerjisi düşürülürken, Çanakkale'deki yangın tamamen kontrol altına alındı. Diğer yangınlar için mücadele devam ediyor.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre; Aydın Buharkent'te başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus'taki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Efeler'deki yangının enerjisi düşürülürken, Çanakkale Ayvacık'taki yangın tamamen kontrol altına alındı.

Karabük Eflani ve Kastamonu Araç'taki yangınları kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Yumaklı, mücadeleye aralıksız devam edildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.