Orman Yangınlarına İlişkin Son Durum Açıklandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki orman yangınlarının güncel durumu hakkında bilgi verdi. Aydın'daki yangının enerjisi düşürülürken, Çanakkale'deki yangın tamamen kontrol altına alındı. Diğer yangınlar için mücadele devam ediyor.
(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.
Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre; Aydın Buharkent'te başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus'taki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Efeler'deki yangının enerjisi düşürülürken, Çanakkale Ayvacık'taki yangın tamamen kontrol altına alındı.
Karabük Eflani ve Kastamonu Araç'taki yangınları kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Yumaklı, mücadeleye aralıksız devam edildiğini kaydetti.
Kaynak: ANKA / Güncel