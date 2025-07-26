Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına yönelik müdahale çalışmalarını açıkladı. Yangınlara, uçaklar ve helikopterler ile etkin bir şekilde müdahale ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara Eymir'deki yangına 2 uçak ve 5 helikopter, Antalya Gazipaşa'daki yangına 2 uçak ve 11 helikopter, Karabük Safranbolu'daki yangına 2 uçak ve 23 helikopter, Mersin Silifke'deki yangına 4 uçak, 8 helikopter ve kara unsularıyla müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilgili kurumların destekleriyle devam eden 4 yangından; Ankara Eymir'deki yangına 2 uçak, 5 helikopter, Antalya Gazipaşa'daki yangına 2 uçak, 11 helikopter, Karabük Safranbolu'daki yangına 2 uçak, 23 helikopter, Mersin Silifke'deki yangına 4 uçak, 8 helikopter ve kara unsularıyla müdahaleler sürüyor."