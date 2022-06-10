Orman yangınlarına dikkat çekmek için Çanakkale'den İzmir'e pedal basıyorlar - Haberler

Orman yangınlarına dikkat çekmek için Çanakkale'den İzmir'e pedal basıyorlar Çanakkale'de, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla "Orman Vatandır" temasıyla düzenlenen bisiklet turuna katılan 26 bisikletli İzmir güzergahında pedal basmaya başladı. Çanakkale'de, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla "Orman Vatandır" temasıyla düzenlenen bisiklet turuna katılan 26 bisikletli İzmir güzergahında pedal basmaya başladı. Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 3 gün sürecek bisiklet turu organize edildi. İzmir'e kadar 321 kilometre katedecek 26 bisikletli için Çanakkale Kordon Boyu'ndaki Troya Atı Heykeli önünde tören yapıldı. Vali İlhami Aktaş'ın da şehir çıkışına kadar bisikletle eşlik ettiği grup, alkışlarla İzmir'e uğurlandı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere, bu etkinliği çok anlamlı bulduklarını söyledi. Turu, orman yangınlarına karşı farkındalık amacıyla düzenlediklerini bildiren Demirci, "Etkinlik, 12 Haziran tarihinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde sona erecek. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi. Bu akşam Ayvacık ilçesine ulaşacak bisikletliler, yarın Balıkesir'in Edremit ve İzmir'in Dikili ilçelerini geçerek pazar günü Aliağa'dan İzmir'e ulaşacak. AA / Burak Akay - Güncel Çanakkale İzmir Güncel Haberler

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