Orman Yangınları Türkiye'yi Etkisi Altında Bıraktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığınca, orman yangınları nedeniyle ilk belirlemelere göre, Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahır, İzmir'de 132 konut ve bir iş yerinin hasar gördüğü, Bilecik'te 37 küçükbaş ve 7 büyükbaş ile İzmir'de 125 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Afad'dan, Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, orman yangınlarında, Sakarya'da 2 mahallede 230, Bilecik'te 7 köy ve 10 mahallede 609, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 11 mahallede 2 bin 936, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 6 mahalleden (yüzde 80'i yazlık olarak kullanılan konutlardan) 42 bin 300 vatandaş, Hatay'da 5 mahallede 1500 vatandaş olmak üzere 41 yerleşim yerinden 50 binin üzerinde kişinin geçici olarak güvenli bölgelere alındığı ifade edildi.

Barınma talebinde bulunan 134 vatandaşın, kamu tesislerinde misafir edildiği aktarılan açıklamada, "79 vatandaşımız yangınlardan etkilenmiş ve taburcu edilmiş, Bilecik'te 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Orman yangınlarına yönelik çalışmalara 350 AFAD personeli destek vermektedir. Türk Kızılay tarafından yangından etkilenen bölgelerde beslenme hizmeti sunulmaktadır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, devam eden çalışmalara İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, belediye ve itfaiye teşkilatları ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği aktarıldı.

Yangından etkilenen bölgelerde AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın, Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve bir daire başkanının İzmir'de, Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ve bir daire başkanının Bilecik'te, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve bir daire başkanının Hatay'da, bir daire başkanının ise Manisa'da çalışmaları koordine ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, Bilecik ilimizde 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahır, İzmir ilimizde 132 konut ve bir iş yeri hasar gördü. Bilecik'te 37 küçükbaş, 7 büyükbaş İzmir'de 125 küçükbaş hayvan telef oldu. Zarar tespit çalışmaları AFAD ve Defterdarlık ekipleri koordinesinde devam etmektedir."