Orman Yangınları Sonrası Hasar Tespiti: 407 Konut ve 17 İş Yeri Yıkık ve Ağır Hasarlı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 1 Haziran 2025'ten bugüne kadar orman yangınlarının kontrol altına alındığı 13 ilde 407 konut, 17 işyeri ve 96 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, orman yangınlarının kontrol altına alındığı illerde yürütülen hasar ve zarar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Çalışmaların AFAD ve ilgili kurumlar tarafından ivedilikle yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, "Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Yangından etkilenen illerimize toplam 128 milyon 470 bin 242 lira ödenek gönderilmiş olup 7 ilimizde 490 haneye 83 milyon 277 bin 710 lira ödeme yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

İzmir'de hasar gören 295 konut için 34 milyon 367 bin 450 lira ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 6 milyon 206 bin 620 lira olmak üzere toplam 40 milyon 574 bin 70 lira ödeme yapıldığını belirten Yerlikaya, Bilecik'te 69 konut için 35 milyon 668 bin 904 lira ödendiğini aktardı.

Yerlikaya, ayrıca Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 konut için 1 milyon 677 bin 900 lira, Hatay'da 71 konut için zarar tespit çalışmaları kapsamında 2 milyon 229 bin 100 lira, Çanakkale'de 2 konut ve 8 eşya hasarı için toplam 10 haneye 800 bin 966 lira, Sakarya'da zarar tespit çalışmaları kapsamında 4 haneye 495 bin lira, Karabük'te zarar tespit çalışmaları kapsamında 36 haneye 1 milyon 831 bin 770 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Yangının etkili olduğu illerde vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanması için 105 konteyner sevk edildiği bilgisini veren Yerlikaya, "İzmir ilimizde 26, Bilecik ilimizde 27, Sakarya ilimizde 3, Karabük ilimizde 7 olmak üzere toplam 63 konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, hasar ve zarar tespit çalışmalarının detaylarına ilişkin, şunları kaydetti:

"İzmir'de 288 bina, 320 bağımsız bölüm, 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır; Bilecik'te 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır; Hatay'da 4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır; Çanakkale'de 8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır; Tekirdağ'da 12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır; Sakarya'da 10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır; Karabük'te 64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut, 3 ahır; Antalya'da 7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır; Ankara'da 8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut; Uşak'ta 11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır; Mersin'de 6 bina, 6 bağımsız bölüm, 3 konut; Bursa'da 5 bina, 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır; Kahramanmaraş'ta 4 bina, 5 bağımsız bölüm, 3 konut, 2 ahırda hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılmıştır."