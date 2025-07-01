Orman Yangınları Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir, Adana, Manisa ve Hatay'da orman yangınları sebebiyle hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İzmir'de 114, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili, İzmir'de 114, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir'de şu ana kadar Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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