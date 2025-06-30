Orman Yangınları Sonrası Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

Orman Yangınları Sonrası Bakan Yerlikaya'dan Açıklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'daki orman yangınları sonrası 50 bin vatandaşın güvenli bölgelere alındığını ve toplamda 60 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını belirterek, "AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı. İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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