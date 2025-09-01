Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

'SAHADAKİ EKİPLERİN ÇALIŞMASI ZORLAŞIYOR'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Buldan ilçesinde devam eden orman yangınını helikopterle takip etti. Karacabey, yaptığı açıklamada da sıcaklığın 37 derece, nemin ise yüzde 20 olması nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını belirterek, "Zaman zaman yön değiştiren rüzgar nedeniyle sahadaki ekiplerin çalışmasını zorlaşıyor. Maalesef sizlerin de gördüğü gibi yangının meydana geldiği alan oldukça sarp, kayalık ve engebeli bir arazi. Böyle bir arazide yol yapmak, bu yoldan iş makinelerini, arazözleri sevk etmek zaman aldı. Bundan dolayı çalışmalarımız bu zor arazi şartlarına rağmen devam ediyor. Yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor. Hava araçlarımız, günün aydınlanmasıyla birlikte göreve başladı ve gece boyunca da kara araçlarımızı çalıştırarak yangının ilerlemesini durdurmaya ve tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. İlerleyen saatlerde rüzgarın biraz daha şiddetleneceği, meteoroloji tarafından tahmin ediliyor" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Bartın ve Karabük'te devam eden yangınlarla da mücadele ettiklerini dile getiren Karacabey, "Bartın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdük. Bir an önce kontrol altına almak için orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi orman yangınları, bu yıl Türkiye'de uzun yıllar ortalamalarının üzerinde hem adet hem de alan olarak yaşanıyor. Bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü olarak 2 bin 476 orman yangını ve 3 bin 312 orman dışı alan yangını olmak üzere toplamda 5 bin 788 yangınla mücadele ettik ve bu yangınları kontrol altına aldık" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,