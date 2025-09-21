Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan, ormanları korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla/Köyceğiz, Antalya/Alanya/Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.
