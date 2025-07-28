Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yangına müdahale eden ekiplerin mücadelesi devam edecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve
İzmir Bornova'daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından kontrol altına alınan yangınlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova'da çıkan orman yangınları, hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele son ateş sönene dek aralıksız sürecek."
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel