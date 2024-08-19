Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Gördes ve Uşak'ın Eşme ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa ve Uşak'taki iki yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki yangının "büyük oranda kontrol altına alındığını", İzmir'de Menderes, Muğla'da Ula ve Yatağan'da çıkan yangınların "kısmen kontrol altına alındığını" duyurdu. Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

"Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kısmen kontrol altında. Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor."