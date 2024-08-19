Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa'nın Gördes ilçesi ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Her iki yangında da soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, İzmir'in Menderes ile Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının ise kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangının ise büyük oranda kontrol altında olduğunu açıklayan Bakan Yumaklı, ekiplerin yoğun mücadelesinin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel