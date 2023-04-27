Orman yangınları ile mücadelede yerli hava gücü büyüyor

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 yerli ve milli T70 helikopter ile 4 Air Tractor model uçak ve 1 insanlı keşif uçağı, mayısın ilk haftasında düzenlenecek tören ile Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) teslim edilecek.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ) tarafından üretilen 2 yerli ve milli T70 helikopter ile 4 Air Tractor model uçak ve 1 insanlı keşif uçağı, mayısın ilk haftasında düzenlenecek tören ile Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) teslim edilecek. TUSAŞ ile yapılan sözleşme kapsamında 10 yerli yangın söndürme helikopteri daha 5 yıl içinde OGM'ye teslim edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı OGM'nin, orman yangınlarıyla müdahale için oluşturduğu hava gücünde yerlilik oranı her geçen yıl artıyor. TUSAŞ tarafından üretilen ilk yerli T70 helikopterin daha önce teslim edildiği OGM'ye, 2 adet daha T70 helikopterin daha teslimi gerçekleşecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen T70'ler ile birlikte Air Tractor model uçağın teslimi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. Ayrıca yangı tespiti, görüntü aktarımı gibi görevleri de yapabilen, üzerinde bulundurduğu yapay zeka ile çalışan sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayan ve bunları haritalandırabilen çok yüksek teknoloji görev sistemleriyle donatılmış 1 insanlı keşif uçağının envantere katılımı aynı törende yapılacak.