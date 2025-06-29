Orman Yangınları ile İlgili 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Jandarma Genel Komutanlığı, 27-28 Haziran tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığını ve geniş çaplı bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yurt genelindeki yangınlara ilişkin basın açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak Komutanlığın sorumluluk bölgesinde yangınların çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan soruşturmalar sonucu, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp ve Bilecik'e sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangınının, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana gelmiştir ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınının ise, kaynak ve spiral makinesi çalışması esnasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana gelmiştir ve olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenleri ve faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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