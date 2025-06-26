Orman Yangınları İçin Uyarılar: Sıcaklıklar Yükseliyor

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Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların orman yangını riskini artırdığını belirterek, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yangın tehlikesine karşı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkta orman yangını riskine karşı daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Akşit, yaptığı açıklamada, orman yangınları açısından son derece riskli bir döneme girildiğini dile getirdi.

Bu nedenle ormanlık alanlara yakın sera alanlarında yangına neden olabilecek kaynak, tamirat ve bakım işlerinin yapılmamasını öneren Akşit, "Orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı ve sera atığı yakılmaması için dikkatli olmak gerekiyor. Ormanı canımız gibi korumalıyız." dedi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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