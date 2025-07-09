Orman Yangınları Elektrik Kaynaklı Değil

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialara ilişkin, " Türkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü; insan kaynaklı hatalar, ihmal ve doğal etkenlerden kaynaklanmaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlar tüm orman yangınlarının yüzde 5'inden daha azını oluşturmaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son dönemde orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar dezenformasyon ürünüdür. Türkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü; insan kaynaklı hatalar, ihmal ve doğal etkenlerden kaynaklanmaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlar tüm orman yangınlarının yüzde 5'inden daha azını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, tarımsal faaliyetler sırasında kontrolsüz ateş kullanımı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve meteorolojik koşullar (yüksek sıcaklık, rüzgar, kuraklık vb.) yangınların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır" denildi.

'ELEKTRİK KAYNAKLI YANGINLARIN ORANI OLDUKÇA DÜŞÜK'

Ayrıca, elektrik altyapısından kaynaklanan yangınlara ilişkin her olayın, ilgili kurumlar tarafından soruşturulduğu belirtilerek, "Mevcut veriler, elektrik kaynaklı yangınların oranının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları 2025 yılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda 27 uçak, 105 helikopter, 1786 kara aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı aktif olarak görev yapmaktadır. Yangın tespiti ortalama 2 dakikada gerçekleştirilmekte; 776 gözetleme kulesi ve yapay zeka destekli sistemler ile 14 insansız hava aracı (İHA) bu süreçte aktif rol oynamaktadır. Yangınla mücadelede 8 bin 500 personelin yanı sıra 25 bin orman gönüllüsü görev almaktadır. Bu çerçevede, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklarca paylaşılan bilgi ve açıklamalara itibar etmesi hem doğru bilgilendirme hem de afetle etkin mücadele açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.