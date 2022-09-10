Son Dakika | Denizli'de orman yangınının söndürüldüğü bölgeye yakın konumda yeni bir yangın başladı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın konumda bir orman yangını daha çıktı. Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın konumda bir orman yangını daha çıktı. Künar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alandan dumanların yükselmesi sonrası bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve yer ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp arazideki yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Yangın çıkan alanın, dün 14.48'de Muslugüme Mahallesi sınırları içinde çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen yangının etkili olduğu bölgeye yakın olduğu belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Güncel Haberler Son Dakika

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