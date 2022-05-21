Orman yangınından kaçamayan kaplumbağa zabıta personelinin yüreğini dağladı - Haberler

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Orman yangınından kaçamayan kaplumbağa zabıta personelinin yüreğini dağladı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Seher - Güncel
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Orman yangınından kaçamayan kaplumbağa zabıta personelinin yüreğini dağladı Hatay'ın Blen ilçesinde yaşanan orman yangınında telef olan kaplumbağa zabıta personelinin yüreğini dağladı.

Orman yangınından kaçamayan kaplumbağa zabıta personelinin yüreğini dağladı

HATAY - Hatay'ın Blen ilçesinde yaşanan orman yangınında telef olan kaplumbağa zabıta personelinin yüreğini dağladı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'de ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler arasında yer alan Belen belediyesi zabıta ekipleri yangından kaçamayarak telef olan kaplumbağayı görünce "Yangında sadece ağaçlarımız yanmıyor bu hayvanların vebalında yanarsınız inşallah" diyerek duygularını dile getirdi. Sabotaj iddialarının ve bir görgü tanığının olduğu yangınla ilgili Hatay emniyet müdürlüğü geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel

Zabıta, Belen, Hatay, Güncel, Haberler

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