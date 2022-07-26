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Orman yangınından geriye kalan acı kare: Alevlerden kaçamayan kaplumbağa telef oldu

Orman yangınından geriye kalan acı kare: Alevlerden kaçamayan kaplumbağa telef oldu Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangının zararı havadan görüntülendi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının zararı havadan görüntülenirken, alevlerden kaçamayarak telef olan...

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Orman yangınından geriye kalan acı kare: Alevlerden kaçamayan kaplumbağa telef oldu

Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangının zararı havadan görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının zararı havadan görüntülenirken, alevlerden kaçamayarak telef olan kaplumbağanın görüntüsü yürekleri sızlattı.

Yangın, dün Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile uçağı da sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bölgedeki zarar havadan görüntülendi. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk olmaması adına bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken alevlerden kaçamayarak telef olan kaplumbağanın görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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