Orman Yangınında Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden orman yangınında tahliye edilen Atatürk Mahallesi'nde bir evde mahsur kalan 25 kedi yavrusu ile 10 köpek ekiplerce kurtarıldı.

Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bir evde yaşayan 3 kişinin tahliyesi sırasında evde yavru kedilerinin ve köpeklerinin mahsur kaldığını belirten kişi, hayvanların kurtarılması için jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin çağrısı üzerine bölgeye Narlıdere Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (NARKUT) ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana rağmen yavru kedi ve köpeklerin bulunduğu eve giren ekipler, hayvanları çuvallar aracılığıyla dışarı çıkardı.

Bölgeye sevk edilen canlı hayvan taşıma aracıyla 25 kedi yavrusu ve 10 köpek, Akarca Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağına gönderildi.

Narlıdere Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Nevar Emir, AA muhabirine, yangının çıktığı ilk andan bu yana diğer arama kurtarma ekipleriyle bölgede insanların yardımına koştuklarını söyledi.

Yangın bölgesinde gerek insanlara gerekse hayvanlara yardım ettiklerini anlatan Emir, "Evde çok sayıda kedi vardı. Çıkarabildiğimiz kadarını çıkardık. Çuvallara koyuyoruz ama içeride başka hayvanları fark ettik. Yangında 35 hayvanı kurtardık. Onlar bizim canımız, her şeyimiz." dedi.

Dernek üyesi Hacer Kırkayak da ekip olarak yangın bölgesindeki mesailerinin sürdüğünü, tahliye çalışması sırasında hem insanları hem de hayvanları kurtardıklarını dile getirdi.