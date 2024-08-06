Orman Yangınında Hayatını Kaybeden Operatörün Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında, içinde olduğu dozerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü personeli operatör Yusuf Mengeş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mengeş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Mengeş için, burada cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakiben kılınan namaza, Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Mustafa Türksoy ile Mengeş'in iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Mengeş, Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mengeş'in 18 yıldır Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nde çalıştığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Diğer yandan yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Alperen YILDIZ / Sivas,