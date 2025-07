Orman Yangınında Evi Yanmasına Rağmen İneklerini Kurtardı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında evi ve ahırı yanan 40 yaşındaki Emine Uruf, gece boyu yangın bölgesinde kalan 4 ineğinin kurtulmasına sevindi.

Yangın nedeniyle tahliye edilen Karadoğan Mahallesi'nde, 65 yaşındaki annesi ve ailesiyle yaşayan Uruf, 2 yıl önce ağabeyiyle hayvancılığa başladı.

Evlerinin yakınına yaptıkları ahırda hayvancılık yapan Uruf, zamanla 15 büyükbaşa kadar ulaştı.

Tosunlar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını Uruf'un yaşadığı köye yaklaşınca ineklerini yangından kurtarmak için mücadeleye başladı.

Mahallenin tahliye edilmesine karar verilmesi ve yangının evine çok yaklaşmasından dolayı Uruf, 4 ineğini bırakarak kaçmak zorunda kaldı.

Uruf'un evi ve ahırı tamamen yandı.

Yangının şiddeti azalınca mahalleye dönen Emine Uruf, 4 ineğini, yanan ev ve ahırın yanındaki bir ağacın altında buldu. Etrafındaki her şey yanmasına rağmen ineklerinin zarar görmemesine hem şaşıran hem sevinen Uruf, onları köydeki bir tanıdığının ahırına götürdü.

"Yangın yukarıdan ve arkamızdan iki taraflı geldi"

Emine Uruf, AA muhabirine, dağın tepesinde olan yangının rüzgarın yön değiştirmesiyle bir anda köye ulaştığını söyledi.

İneklerini ve buzağılarını köyden çıkarmak için büyük mücadele verdiklerini söyleyen Uruf, yangının ilk olarak kendi evlerinin bulunduğu alandan köye girdiğini belirtti.

Yangının bir anda çok büyüdüğünü anlatan Uruf, "Biz kaçtık, canımızı zor kurtardık. İneğin biri kaçtı. Onu kovalayıp 'yakalayalım yanmasın' diye koştuk ama yangının geldiğini görünce mecburen bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Hayvanlarımızdan kurtarabildiğimizi kurtardık ve gittik. Eşyalarımızdan hiçbirini alamadık çünkü canımızı zor kurtardık. Yangın yukarıdan ve arkamızdan iki taraflı geldi. Bıraktık gittik mecburen." dedi.

4 ineğinin yangının ortasında kaldığını anlatan Uruf, "Gece tekrar köye gelince yandığını düşündüğümüz 4 ineğimizi bir ağacın altında bulduk. İnekleri orada ilk gördüğümde çok sevindim çünkü yandıklarını düşündüğüm için çok üzülmüştüm. Eşya falan hiçbir şey umurumda değil ama hayvanlar yandı diye çok üzülmüştüm." diye konuştu.

"Arkamızı döndüğümüzde her yer yanıyordu"

Uruf, yangının etkisini azaltmasının ardından köye döndüğünde babadan kalma evinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

İneklerinin kendisine teselli kaynağı olduğunu aktaran Uruf, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onları orada görünce çok mutlu oldum. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz ama canımıza bir şey olmadı en azından. Hayvanlarımızı kurtardık. Yangın çok büyüktü. Zor kaçtık. Arkamızı döndüğümüzde her yer yanıyordu. Cehennem gibiydi. Savaş alanı gibiydi, çok büyüktü. Her şeyimiz gitti. Babamdan kalan hatıralarımız, hepsi... Canımıza bir şey olmadı ama bütün hatıralarımız, bütün her şeyimiz gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı."