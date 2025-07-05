Orman Yangınında Can Çekişen Balık Kurtarıldı

Orman Yangınında Can Çekişen Balık Kurtarıldı
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İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınında, itfaiye ekipleri can çekişen bir balığı pet şişedeki suyla kurtardı. Ekipler, yangına müdahale ederken balığın yaşama döndürülmesi için büyük çaba gösterdi.

İZMİR'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, can çekişirken buldukları küçük bir balığı pet şişedeki suya bırakarak kurtardı. Balığın söndürme çalışmalarına katılan hava unsurlarının deniz ya da göletten aldıkları suyla ormana geldiği üzerinde durulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda önceki gün orman yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'ne doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede sürdürdüğü çalışmalara askeri helikopter ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Bölgede spiral makinesiyle kesim yaparken çıktığı belirlenen yangında müdahale eden İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yerde can çekişen küçük bir balık olduğunu fark etti. İtfaiye ekipleri itfaiye hortumuyla su tutarak balığa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından biraz kendine gelen balık kesilip, içi suyla doldurulan bir pet şişenin içine bırakılarak yaşama döndürüldü. Balığın kurtarılması için verilen o hummalı mücadele cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Balığın söndürme çalışmalarına katılan hava unsurlarının deniz ya da göletten aldıkları suyla ormana geldiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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