Orman yangınında 3 milyon liralık vurgun iddiasında tutuklu 3 sanık tahliye oldu - Haberler

MUĞLA'nın Dalaman ve Fethiye ilçe sınırlarında yer alan orman bölgesinde 2019 yılında çıkan ve 17 saatte söndürülen yangında zarar gören 1380 hektar alanın kayıtlara 350 hektar olarak geçirilerek, kayıt dışı bırakılan 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan 4 bin çam ağacın satılması sonucu 3 milyon lira vurgun yapmakla suçlanan tutuklu 3 kişi, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine adli kontrol şartı getirilerek tahliye edildi.

10 Temmuz 2019'da Dalaman ilçesinden çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında 350 alanın zarar gördüğü kayıtlara geçti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada aslında yanan bölgenin 1380 hektar alan olduğu ve kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile iş birliği yapılarak çeşitli illerde satılıp, parasının paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü. Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

Tutuklu sanıkların avukatının yaptığı itirazı değerlendiren Ortaca Sulh Ceza Hakimliği Gökçe Şahin, Kadriye Çiftçi ve muhtarı Vedat Karahan'ın yeterli delilin toplanması gerekçesiyle bugün adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.