Orman yangınına hızlı müdahale vatandaşları memnun etti: "Allah devletimizden razı olsun"

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan hızlı müdahale ile kısa sürede söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının mahalle içerisine ulaşmadan kısa sürede kontrol alınmasını değerlendiren vatandaşlar ise, "Allah bizi korudu. Allah devletimizden razı olsun. Hemen hem havadan hem de karadan müdahale oldu" sözlerine yer verdi.

Yeşilkaraman Mahallesi'nde 14.30 sıralarında çıkan orman yangınında alevler, kızılçam fidanlığından makilik alana sıçrayıp rüzgarın etkisiyle bir anda yayıldı. 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, 2 saatlik havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının kendilerine doğru gelme ihtimali ise Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları adeta seferber etti. Birçok vatandaşın yangına müdahale etmek isteyen orman ekiplerine yardımcı olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar da traktörlerinin arkasına bağladıkları ilaç tankeri ve sondaj hortumu ile yangına müdahalede bulundu.

Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan ve yangını görerek yardıma gelen Ali Şahin, "Rüzgarın etkisi ile yangın bu tarafa doğru geldi. Evlerin dibine doğru yaklaştığını duyduk. Allah bizi korudu. Allah devletimizden razı olsun. Hemen hem havadan hem de karadan müdahale oldu" dedi.

Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaşayan Kenan Demir, "Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım karşı tarafa sıçradı. Neyse ki köye yangın ulaşmadı. İtfaiyeciler de ilk olarak burayı korudu. Karşı tarafta ise arazöz ve havadan müdahale edildi. Esas korkumuz ise yaşlıların köyün içerisinde yaşaması oldu. Biz de yardımcı olduk. Su ikram ettik. Ucuz atlattık" sözlerine yer verdi.