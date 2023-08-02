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Orman yangını şüphelisi: Büyü bozmak için yaktım (2)

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TUTUKLANDIMuğla'nın Menteşe ilçesinde 10 dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Kahraman (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Kahraman (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Muğla Fırat Güncel Haberler

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