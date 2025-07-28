Orman Yangını Soruşturmasında 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınla ilgili adli soruşturmalar sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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