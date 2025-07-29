Orman Yangını Sebebiyle Tutuklanan Şüpheli Hakkında Açıklama

Orman Yangını Sebebiyle Tutuklanan Şüpheli Hakkında Açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da orman yangını çıkaran Ufuk Aytekin'in psikolojik durumu ve geçmişi hakkında bilgi verdi. Yangınla ilgili tutuklamaların devam ettiğini ve 127 kişinin cezaevinde bulunduğunu belirtti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da orman yangınını çıkaran Ufuk Aytekin'le ilgili, "2024-2025 yıllarında 4 kere psikiyatri tedavisi görmüş. Telefonu araştırılıyor. Başka kişilerle bağlantısı var mı bakılır. 'Psikolojim bozuktu' demiş" dedi.

Bakan Tunç, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili tutuklanan Ufuk Aytekin'in 2021 yılında FETÖ'den ihraç edildiğini kaydederek, "2024-2025 yıllarında 4 kere psikiyatri tedavisi görmüş. Benzin istasyonundan doldurmuş benzini, Harmancık'ta bir parkta ağaçları tutuşturduğunu söylüyor. Orada telefon düşmüş; telefonu araştırılıyor. Başka kişilerle bağlantısı var mı bakılır. 'Psikolojim bozuktu' demiş" diye konuştu.

'YARGI CEZASIZ BIRAKMIYOR'

Bakan Tunç, 1 Haziran'dan itibaren orman yangınlarına ilişkin 38 şüphelinin tutuklandığını dile getirerek, "Yeter ki yangının sebebini bulalım, çıkaranı bulalım; yargı zaten cezasız bırakmıyor. Dezenformasyonla ilgili soruşturma açıldı. İçişleri Bakanımız paylaştı. Sosyal medyadan provokasyona yönelik, suç teşkil edip etmediğini adliyeye intikal edince göreceğiz. Dezenformasyon yapan çok oluyor. Şu anda cezaevlerinde orman yangınlarına ilişkin 127 kişi var. Geçmişten itibaren cezasını çekip tahliye olan da var. Yarıya yakını hüküm giydi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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