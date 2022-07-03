Orman Yangını Mevsiminde Romanya'dan Yunanistan'a İtfaiye Desteği - Haberler

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Orman Yangını Mevsiminde Romanya'dan Yunanistan'a İtfaiye Desteği

Xinhua - Güncel
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Orman Yangını Mevsiminde Romanya'dan Yunanistan'a İtfaiye Desteği

ATİNA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'dan gelen itfaiyeciler Yunanistan'ın başkenti Atina'da araçlarının başında görülüyor, 2 Temmuz 2022.

ATİNA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'dan gelen itfaiyeciler Yunanistan'ın başkenti Atina'da araçlarının başında görülüyor, 2 Temmuz 2022. Yunanistan'ın resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, Avrupa Birliği'nin bu yaz yangına karşı ormanların korunmasına yönelik başlattığı pilot program kapsamında Romanya'dan gönderilen 28 kişilik bir itfaiye grubu Cumartesi günü Yunanlı yetkililer tarafından karşılandı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Avrupa Birliği Yunanistan İtfaiye Romanya Güncel Haberler

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