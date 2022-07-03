Orman Yangını Mevsiminde Romanya'dan Yunanistan'a İtfaiye Desteği
Xinhua - Güncel
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ATİNA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'dan gelen itfaiyeciler Yunanistan'ın başkenti Atina'da araçlarının başında görülüyor, 2 Temmuz 2022.
ATİNA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'dan gelen itfaiyeciler Yunanistan'ın başkenti Atina'da araçlarının başında görülüyor, 2 Temmuz 2022. Yunanistan'ın resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, Avrupa Birliği'nin bu yaz yangına karşı ormanların korunmasına yönelik başlattığı pilot program kapsamında Romanya'dan gönderilen 28 kişilik bir itfaiye grubu Cumartesi günü Yunanlı yetkililer tarafından karşılandı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Xinhua / Güncel