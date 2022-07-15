Orman yangını çıkan Girit'te bazı köyler tahliye edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orman yangını çıkan Girit'te bazı köyler tahliye edildi

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Orman yangını çıkan Girit'te bazı köyler tahliye edildi

Girit Adası'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Girit Adası'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Girit'in Resmo (Rethimno) bölgesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yoğun çalışmalarına rağmen kontrol altına alınamadı.

Gece olması nedeniyle havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken Sahturia, Kria Vrisi ve Ayos Yorgis köyleri tedbiren tahliye edildi.

Bölgenin yoğun duman altında kalması sebebiyle serbest hayvancılık yapan besiciler, hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Bu arada Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, yarın Attiki, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Girit ve Kuzey Ege'de yangın riskinin yüksek olduğu yönünde uyarıda bulundu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title