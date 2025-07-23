Orman Yangını Afyonkarahisar'a Sıçradı

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgâr etkisiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı. Yangına çok sayıda ekip müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı.

YANGIN, AFYONKARAHİSAR'A SIÇRADI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle tedbir amacıyla boşaltılan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarındaki ağaçlara sıçradı. Kısa sürede insan boyunu aşan alevlerin görüldüğü köyde, yangına 5 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında büyüyen alevlerin yayılması yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından engellendi. Güvenlik nedeniyle tahliye edilen Sarıcaova köyünde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/Eskişehir,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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