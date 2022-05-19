'Orman sınıfı' ile doğada eğitim - Haberler

İZMİR'de 'Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar' projesini başlatan sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, sınıf ortamını zeytin ve ıhlamur ağaçlarının altına taşıdı. Çocuklara hem dersleri hem de doğayı sevdirmeyi amaçlayan ve 'orman sınıfı' ile eğitimde yenilikçi yaklaşımlara örnek olan Kurt, "Öğrencilerimizdeki olumlu etkilerini gözlemliyoruz" dedi.

Menemen ilçesindeki Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda 'Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar Projesi'ni 6 yıl önce başlatan 3-A sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, öğrencilerinin temiz havada, kuş sesleriyle eğitim alması için açık havada 'orman sınıfı' oluşturdu. Zeliş öğretmen, orman sınıfı için Menemen Orman İşletme Şefliği'nden istediği kütükleri gönüllü marangozun yardımıyla öğrencilerin oturması için kesip, velilerle vernikleyerek kullanıma hazır hale getirdi. Orman sınıfıyla doğa sevgisini pekiştiren 15 öğrencisinin okulda keyifli vakit geçirdiğini belirten Kurt, "Bu proje benim farkındalığım ve doğaya olan duyarlılığımla gelişti. 2015'te aldığım 'Orman Okulları, Doğada Öğreniyorum' eğitimiyle konuların entegre edilerek sınıfın dışında ders işlenebileceğini gördüm. Çocukların tüm duyularını dışarıda kullanmaları gerektiğinin bilincindeydim. Yeni kuşak çocuklar özellikle dışarıda derinlik, işitsel ve görsel algılarını harekete geçirebiliyor. Bu sayede öğrenmeyi daha da kolaylaştırmayı ve kalıcı hale getirmeyi hedefledim. Projeyi hayata geçirdiğim ilk yıl, okulun arkasındaki koru alanında haftada birkaç gün ders yapıyorduk. Konuları entegre etmiştim, tam günü orada geçiriyorduk. Bu yıl ise bize okulumuzun bahçesinde kapalı bir sınıf ayrıldı. Sınıfımızın hemen önüne orman sınıfını hazırladım" dedi.

"Bizim için çok güzel oluyor. Çocuklar doğada, temiz havada ders yaptığı için enerjilerini atıyor ve eve mutlu geliyorlar. Doğada ders işlemek onları heyecanlandırıyor. Biz çok memnunuz."