Orman Mühendisi 8,5 Milyon TL'lik Dolandırıcılıkla Tutuklandı

ANTALYA'da çalıştığı şirkette başka hesaplara 8,5 milyon TL aktardığı belirlenen orman mühendisi B.G. tutuklandı.

Kentte 2020-2024 yılları arasında faaliyet gösteren bir şirketin finansal kayıtlarının incelenmesi sonucunda, sahtecilik yapılarak başka hesaplara 8,5 milyon TL para aktarıldığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen iş yerinde orman mühendisi olarak görev yapan şüpheli B.G. gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından adli makamlara sevk edilen B.G., tutuklandı.