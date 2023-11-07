Orman İşletme Müdürlüğü'nden ağaçlandırma seferberliği çağrısı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği çağrısı yapan Orman İşletme Müdürlüğü, bozkır olarak bilinen topraklarda bir yılda 400 bin fidan dikimi planlıyor.

Kırşehir'de gerçekleştirilecek olan Milli Ağaç Seferberliği ile önümüzdeki bir yıl içerisinde 400 bin fidanın dikilmesi planlanıyor. Bu proje ile birlikte Kırşehir'in doğal güzellikleri korunacak ve yeşil alanlar artırılacak. Ayrıca, bu proje ile iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atılmış olacak. Ağaç dikme seferberliği için ebeveynleri ile birlikte çocukları fidan dikimi etkinliğine çağrı yapan Orman İşletme Müdürü Alper Çimen; 2019 yılından bu yana her yıl 'Milli Ağaçlandırma' günü olarak ilan edildiğini, bozkır topraklarda her şey değişeceğini söyledi. Çimen, açıklamasında; "Türkiye'nin kuraklık sorununu aşabilmesi için ağaçlandırma çalışmalarını önemli görüyoruz. Farkındalık oluşturmak için 11 Kasım tarihi 'Milli Ağaçlandırma' günüdür. Ülkemizde 7'den 70'e herkes fidan dikimi etkinliğine katılım sağlamalı. Herkes fidan dikmeli. Bizler için fidan dikimi bir kültür gereğidir. Dinimiz de fidan dikimine ciddi bir önem yapmaktadır. Kırşehir'in plakası 40'ın 10 bin katı fidan dikimini hedefliyoruz" dedi.

Etkinlik içerisinde farklı kamu kuruluşları görev alırken doğa yürüyüşü de gerçekleştirilecek.