Orman işletme müdürleri Gülnar'da toplandı Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki işletme müdürleri Gülnar'da toplandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki işletme müdürleri Gülnar'da toplandı. Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, çalışanlarla bir araya geldi. Hedefleri kapsamında çalışmaya devam edeceklerini anlatan Akduman, işletme müdürlerine tavsiyelerde bulundu. Toplantıda, işletme müdürleri de sunum yaptı.??????? AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

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