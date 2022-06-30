Orman işletme müdürleri Gülnar'da toplandı - Haberler

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Orman işletme müdürleri Gülnar'da toplandı

AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Orman işletme müdürleri Gülnar'da toplandı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki işletme müdürleri Gülnar'da toplandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki işletme müdürleri Gülnar'da toplandı.

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, çalışanlarla bir araya geldi.

Hedefleri kapsamında çalışmaya devam edeceklerini anlatan Akduman, işletme müdürlerine tavsiyelerde bulundu.

Toplantıda, işletme müdürleri de sunum yaptı.???????

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

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