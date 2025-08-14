Orman İşçisi Ali Tekerek Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yangına giden orman işçilerine yardım ederken arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Tekerek, Osmaniye'de düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına giden orman işçilerine adres tarif etmek için bindiği arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Tekerek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tekerek'in Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra köy meydanına getirildi. Burada düzenlenen törene, ailesi, Vali Erdinç Yılmaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Ali Tekerek, köy mezarlığında toprağa verildi.
İbrahim EMÜL/OSMANİYE,
