'Orman Haftası'nda onlarca ağaç dikildi

MALTEPE, İSTANBUL (Bültenler) - Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Orman Haftası anlam ve önemini pekiştirmek için Cengiz Aymatov parkında gün boyunca ağaç dikimi yapıldı. Orman Haftası kapsamında açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 2014 yılından itibaren görevde olduğu süre boyunca ağaç dikimine önem verdiklerini vurgulayarak, ''Maltepelilerin Orman Haftasını kutluyorum, daha yeşil Maltepe misyonu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise; 2014-2021 yılları arasında ilçe genelinde toplam 9 bin 863 ağaç dikimi yapıldığını belirtti.

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