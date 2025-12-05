Orman Genel Müdürü Karacabey: Yanan orman alanlarını başka amaçla kullanmak mümkün değil

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Anayasamızın 169'uncu Maddesi gereğince yanan orman alanlarını başka amaçla kullanmak mümkün değildir ve bu alanların ivedilikle yeniden ormanlaştırılması zorunludur" dedi.

Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Meyran mevkisindeki ormanda 26 Temmuz'da çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Dutluca, Çamoğlu, Ilıcaksu ve Saçaklı mahalleleri ile Büyükorhan'ın Gedikler ile Yakuplar bölgesine kadar yayılan, ekiplerin yoğun çabası sonucu 5 gün sonra kontrol altına alınan yangında zarar gören 4 bin 254 hektar alanın yeniden yeşermesi için çalışmalar sürüyor. Yangın sonrası hızla temizlenen sahada yeniden ormanlaştırma çalışmaları kapsamında, 30 bin karaçam fidanı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşurken, bölgeye şu ana kadar 1 milyon 400 bin karaçam, 900 bin kızılçam, 35 bin servi fidanı dikildi. Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında, 3 bin 70 hektarlık alana ise 10 bin 700 kilogram karaçam ve 8 bin 800 kilogram kızılçam tohumu düzenlenen törenle serpildi.

'YEŞERTMEYİ ŞİAR EDİNMİŞ BİR TEŞKİLATIZ'

Törende konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, temmuz ayındaki yangının bölge halkının da fedakarca çalışmalarıyla kontrol altına alınıp, daha büyük bir felaketin önüne geçildiğini söyleyerek, "Hamdolsun ki, yerleşim yerlerine ulaşmadan, kahraman teşkilatımızın cansiperane mücadelesiyle kontrol altına alınmış ve çok daha büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. O gün sergilediğiniz cesaret ve fedakarlık, Yeşil Vatan'a duyduğunuz sevginin en güçlü göstergesidir. Bugün burada, yangından etkilenen geniş bir alanda bulunuyoruz. Ama bizler, burada yeşertmeyi kendine şiar edinmiş bir teşkilatız. Yangının hemen ardından hızlı şekilde çalışmalara başladık. Sahanın temizlik çalışmalarını yaptık, plan ve projelerini hazırladık ve yeniden ormanlaştırma seferberliğini başlattık" İfadelerini kullandı.

'23 YILDA 7,5 MİLYAR FİDANI TOPRAĞA EMANET ETTİK'

Karacabey, "Ülkemizin yüzölçümünün yüzde 30'u ormanlarla kaplıdır. Tam 23,4 milyon hektarlık bir orman varlığına sahibiz. Son 23 yılda 7,5 milyar fidanı toprağa emanet etmiş bir milletiz. Bu, sadece bir sayı değildir; doğaya duyduğumuz sevginin, toprağa olan bağlılığımızın ve geleceğe dair umutlarımızın somutlaşmış halidir. Ayrıca Anayasamızın 169'uncu Maddesi gereğince yanan orman alanlarını başka amaçla kullanmak mümkün değildir ve bu alanların ivedilikle yeniden ormanlaştırılması zorunludur. Ancak biz bu görevi yalnızca hukuki bir yükümlülük olarak değil; çok daha derin bir hisle, vicdani bir sorumlulukla yerine getiriyoruz. Çünkü Yeşil Vatan'ın her karışı, bize evlatlarımızın, torunlarımızın emanetidir. Bugün toprağa bıraktığımız her tohum, bu vicdani sorumluluğun, bu sevdanın bir nişanesidir" diye konuştu.

YANGIN EMNİYET YOLU İLE MÜDAHALE HATTI İNŞA EDİLECEK

Harmancık ilçesinde yangından zarar gören bölgeye, 25 kilometrelik yangın emniyet yolu ve 8 bin 200 metrelik müdahale hattı inşa edileceğini de söyleyen Karacabey, şöyle konuştu:

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk fidanlarımızı sahayla buluşturduk. 1 milyon 400 bin karaçam fidanını, bin 85 hektarlık alana diktik. Şimdi ise çok daha büyük kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Hazırlanan proje doğrultusunda, toplam 3 bin 70 hektarlık alana karaçam ve kızılçam tohumları ekerek bölgenin yeşil dokusunu yeniden inşa ediyoruz. Elbette burada sadece bir ağaçlandırma çalışması yapmıyoruz. Aynı zamanda daha dirençli, daha sağlıklı ve iklim değişikliğine uyumlu bir orman yapısı kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bölgeye 25 kilometrelik yangın emniyet yolu ve 8 bin 200 metrelik müdahale hattı kazandırıyoruz. Ayrıca orman dokusunu daha da zenginleştirmek amacıyla 35 bin servi fidanını toprakla buluşturuyoruz."

'BÖLGENİN ASLİ AĞAÇ TÜRÜ NE İSE, ORASI MUTLAKA O TÜRLERLE YENİDEN AĞAÇLANDIRILMALIDIR'

Yangından zarar gören bölgenin yeniden yeşertilmesi için başlatılan tüm çalışmaların 21 Mart 2026 tarihinde tamamlanacağını belirten ve bu çalışmaların bilim eşliğinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bekir Karacabey, şöyle devam etti:

"Ormanları yeniden kurarken hangi yöntemi kullanacağımızı belirleyen şey sadece tecrübemiz değildir, aynı zamanda bilimdir. Geleneksel ormancılık kültürümüz, sahadaki gözlemlerimiz, modern ekoloji bilimi ve uzun yıllara dayanan tecrübemiz bizlere çok önemli bir gerçeği öğretmiştir. Bir bölgenin asli ağaç türü ne ise, orası mutlaka o türlerle yeniden ağaçlandırılmalıdır. Çünkü milyonlarca yıldır aynı toprağa tutunmuş, aynı iklimde evrimleşmiş, aynı coğrafyaya hayat vermiş türler doğanın kadim düzeninin bir parçasıdır. Bu sahalardaki kızılçam ve karaçam ormanları sadece ağaç değildir, bu bölgenin ekosistemini ayakta tutan temel unsurlardır. İşte bu nedenle yangından etkilenen sahaları yine bu toprağın kendi doğal türleriyle yeniden yeşertiyoruz. Bilimsel yöntemle, geleneksel tecrübeyle, doğanın sesine kulak vererek."