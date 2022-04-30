Son dakika haberi | Orman Genel Müdürü Karacabey'den bayramda 'orman yangını' uyarısı

Orman Genel Müdürü Karacabey'den bayramda 'orman yangını' uyarısı

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığını belirterek, bayram tatilinde vatandaşların piknik için izinli mesire alanları ile milli parkları tercih etmelerini istedi. Karacabey, "21 bin personelimiz bu bayramı görev başında geçirecek. Vatandaşlarımızdan, onlara yangına sebep olacak davranışlardan uzak durarak, destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

?2 yılın ardından pandeminin etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte bu bayram mesire ve piknik alanlarına akın edilmesi bekleniyor. Orman Genel Müdürü Karacabey, yangın sezonunun da başlaması nedeniyle bayramda herkesi dikkatli olması konusunda uyardı. DHA'ya konuşan Karacabey, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığını vurgulayarak, "Yanan alanların yüzde 97'si insan eli ile çıkarılmış yangınlardan oluşuyor. Geçtiğimiz yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı bir yaz dönemi geçirdik. O yangınlarda eminim ki bütün vatandaşlarımızın yüreği sızladı ve ellerinden gelse o yangınları söndürme çalışmalarına katılmak istediler. Bu çok zor bir iş, tecrübe gerektiren, çok tehlikeli ve bilerek yapılması gereken bir iş. Afet haline gelmiş o yangınlarla insan gücü ile ya da birtakım teknolojik imkanlar ile baş etmek çok zor. 600 derece sıcaklığın üzerinde, 75-80 metreyi bulan alev yüksekliği karşısında mücadele etmek, onunla baş edebilmek hakikaten zor bir iş" diye konuştu.

Karacabey, orman alanlarında görülebilecek duman ya da ateş olması durumunda ihbar edilmesini isteyerek, "Kulelerimiz var, görevlilerimiz görevinin başında. Bizim 21 bin personelimiz bu bayramı görev başında geçirecekler. Yangın çıkmaması için, ülkemizin akciğerleri zarar görmemesi için onlar nöbette olacak. Vatandaşlarımızdan, onlara yangına sebep olacak davranışlardan uzak durarak destek olmalarını bekliyoruz. İnşallah bu yaz çok daha güzel bir yaz geçiririz, geçen yıl yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" dedi.