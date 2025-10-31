Orman Genel Müdürü Karacabey: Ağaçlandırma Çalışmaları Ülkemizin Refahını Artırıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Diktiğimiz fidanlar her geçen gün meyveye durdukça hem ülkemizin orman varlığı artıyor hem de vatandaşlarımızın refah seviyesi artıyor. Orman köylümüzün özellikle doğduğu yerde doymasını temin etmek için yaptığımız çalışmalar hedefine ulaştıkça biz de bundan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Karacabey, Bandırma ilçesine bağlı Hıdırköy Mahallesi'nde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında vatandaşlara gelir getirmesi için oluşturulan zeytinlik alanda incelemede bulundu.

Vatandaşlarla birlikte zeytin hasat eden Karacabey, gelir getirici türler için oluşturulacak yeni alanların vatandaşlara tahsisi için kura çekti.

Karacabey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin orman varlığı konusunda dünyada altıncı sırada, ağaçlandırma yapan ülkeler arasında da Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarını bölgenin coğrafyasına, iklim şartlarına, meteorolojik verilere, toprak yapısına ve doğal örtüye göre yaptıklarını ifade eden Karacabey, "Burada bir örneğini gördüğümüz gelir getirici tür ağaçlandırmaları diye adlandırdığımız ve bugüne kadar 32 milyon adet fidanı bu şekilde toprakla buluşturduk." diye konuştu.

Balıkesir'de de gelir getirici ağaçlandırma sahalarının bulunduğunu belirten Karacabey, şöyle konuştu:

"Özellikle Balıkesir'de 2018 yılında bu sahada ağaçlandırma çalışmalarına başlamıştık. Arazi hazırlığıyla başlandı. 2019 yılından itibaren de sahada ilk fidanlar toprakla buluşturulmuş oldu. Geldiğimiz süreçte mutluluk verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Ağaçlarımız artık tamamen meyve vermeye başladı. Vatandaşlarımız şu anda bu ağaçlardan 30 ton zeytin hasadı yapıyor. Balıkesir'de şu ana kadar 310 köyümüzde ve 300 bin dönümden fazla arazide ve 587 bin adet zeytin başta olmak üzere fidanı toprakla buluşturduk. Diktiğimiz fidanlar her geçen gün meyveye durdukça hem ülkemizin orman varlığı artıyor hem de vatandaşlarımızın refah seviyesi artıyor. Orman köylümüzün özellikle doğduğu yerde doymasını temin etmek için yaptığımız çalışmalar hedefine ulaştıkça biz de bundan mutluluk duyuyoruz."

Karacabey, gelir getirici türlerle ülke genelinde vatandaşların ormanlardan 9 milyar lira kazanç sağladığını dile getirdi.

"Bütün illerimizde aile ormanları kuracağız"

Karacabey, 11 Kasım 2019 tarihinden bu yana Türkiye'de her yıl 'geleceğe nefes' sloganıyla milli ağaçlandırma etkinliği yapıldığını hatırlattı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlediklerini söyleyen Karacabey, şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımız özellikle gelecegenefes.gov.tr adresinden girerek oradan istedikleri ilde ve istedikleri kadar fidan sahiplenebilirler. Özellikle vatandaşlarımızı kendi illerindeki fidanları sahiplenerek bu kampanyaya, yeşil vatan kampanyasına katılmaya davet ediyoruz. Bu yılki sloganımız, 'şahidimiz toprak imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan'. 11 Kasım'da vatandaşlarımızı fidan dikim alanlarımıza bekliyoruz. Bu yıl Aile Yılı olarak kutlandığı için bütün illerimizde aile ormanları kuracağız ve 2024-2025 yılında evlenen gençlerimiz adına ve 2025 yılında dünyaya gelen bebekler adına bu aile ormanlarına fidanlar dikeriz."

Hıdırköy Mahallesi Muhtarı Süleyman Dönmez de kendilerine destek olan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e teşekkür etti.

Dönmez, zeytin veriminin yüksek olduğunu belirterek, "Bu proje, köylü adına çok başarılı bir çalışma oldu. Biz bu çalışmadan çok memnunuz. Hem ülkemiz için hem de köylümüz için önemli ürün elde ediyoruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun." dedi.

Karacabey, daha sonra Gönen ilçesinde gelir getirici tür olarak oluşturulan ceviz ve fıstık çamı sahalarında inceleme yaptı.

Karacabey'in programlara, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ve personel katıldı.