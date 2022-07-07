Orman Genel Müdürü Karacabey: 1744 izinli orman parkında piknik yapılabilir

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu hatırlatarak, Kurban Bayramı tatilinde mesire alanlarında piknik yapacak vatandaşları uyardı. Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğü olarak tesis ettiğimiz 1744 izinli orman park alanımız var. O alanlarda yangınlarla ilgili gerekli tedbirler alınmış durumda. Bu alanlarda piknik yapsınlar ve vakitlerini geçirsinler" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2021 yılının iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ağır ve yoğun hissedildiği bir yıl olduğunu, uzmanların yangınların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin devam etmesiyle ilerleyen yıllarda da artarak devam edebileceği yönünde tahminleri olduğunu kaydetti. ?Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede 'önleme', 'söndürme' ve 'yangın sonrası rehabilitasyon' şeklinde 3 temel stratejileri olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: