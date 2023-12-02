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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kentteki yatırımlar ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı. Karacabey, personele teşekkür etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, müdür yardımcıları ve işletme müdürleri tarafından karşılanan Karacabey, daha sonra değerlendirme toplantısına katıldı.

Kentteki yatırımlar ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Karacabey, çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

Karacabey, personele yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Karacabey Bolu Yerel Çevre Politika Güncel Haberler

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