Orman Genel Müdürlüğünün sürdürülebilir orman yönetimi projesi tamamlandı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Fransa Ulusal Orman Dairesi (ONFI) arasında sürdürülebilir orman yönetimi konusundaki 10 yıldır devam eden iş birliği projesi tamamlandı.

Büyükada Yangın Kulesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Fransız paydaşalar proje hakkında bilgi verdi.

OGM Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, son 30 yıldır ekonomik, ekolojik, sosyokültürel değerler olarak tanımlanan ormanların kıymetli bir kaynak haline geldiğini söyledi.

OGM'nin 2011'de, odun dışı ürün ve hizmetleri ele alan Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığını kurduğunu ifade eden Balcı, Fransa ile iş birliği çerçevesinde de biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve turizme yönelik çalışmaları geliştirmeye yönelik adım atıldığını anlattı.

Balcı, bu ortaklıktan edindikleri deneyimlerin Türkiye koşullarındaki ekosisteme uygun aktivitelere dönüştürüldüğü 52 ekoturizm rotasının milletin hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

2025 sonuna kadar 110 ekoturizm rotası hizmete sunulacak

Ekosistem hizmetlerinin planlanması, biyoçeşitlilik unsurlarının tespiti ve yönetimine dair çalışmaların da yapıldığını belirten Balcı, "Bugün iyi bir deneyim olarak sizlerle paylaşmak üzere bulunduğumuz Büyükada Ekoturizm Rotamızda öncelikle ekoturizmin tanımını yapmak isterim. Ekoturizm, insanların doğal, kültürel, tarihi kaynak değerleri seyahat ederek deneyimlediği bir turizm aktivitesidir. Bu seyahat aktivitesi doğada sadece ayak izini bırakan, gittiği yerde yerel insana ekonomik değer yaratan bir seyahat biçimidir." ifadelerini kullandı.

Balcı, bu uygulamaların özellikle orman köylüsüne çok ciddi katkılar sağladığını belirterek, kitle turizmini kullanan yerli ve yabancı turistlere yeni destinasyonlar da sunulduğunu söyledi.

Geçen yıl Ekoturizm Eylem Planı'nı uygulamaya başladıklarını anımsatan Balcı, 2025 sonuna kadar 110 ekoturizm rotasını milletin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

AFD, ormanların sürdürülebilir yönetimi için 600 milyon dolar kaynak sağladı

AFD Türkiye Direktörü Tanguy Denieul da 2004'ten beri Türkiye'de çalışan ajansın bugüne kadar 4 milyar dolarlık proje finansmanı gerçekleştirdiğini söyledi.

Denieul, ormanların sürdürülebilir yönetimi için Türkiye'nin 600 milyon doları AFD aracılığıyla kullandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya çapında AFD tarihinde ormanlar nezdinde sürdürülebilir orman yönetimi alanında en büyük proje bu oldu. AFD finansmanı sağladığı gibi kazanımları da takip ediyor. Bu teknik iş birliği finanse edilen projeler açısından çok iyi bir örnekti. Proje birçok faaliyeti finanse etti. Bugün ekoturizmden, terk edilmiş maden alanlarında orman örtüsünün yeniden kazandırılması gibi çeşitli aşamalarından bahsedebiliyoruz. Hepimiz aynı şey için çalışıyoruz. Amacımız ortaya çıkan şeylerin halkı olumlu etkilemesi."

Etkinlikte, OGM Dış ilişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Koç'un yanı sıra ONFI delegasyonundan Maylis Borelli ve Olivier Van Den Bossche da hazır bulundu.

Konuşmaların ardından Türk ve Fransız heyeti, Büyükada Ekoturizm Rotası'nı deneyimledi.

Projenin de desteğiyle ortan örtüsü çoğaldı

AFD, proje kapsamında 2012'den bu yana, kamu politikası kredisi ve teknik yardım hibesi aracılığıyla Türkiye'de sürdürülebilir orman yönetimi politika ve uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile OGM'ye destek sağladı.

Projenin de katkısıyla Türkiye'de orman örtüsü yüzde 27'den yüzde 30'a kadar yükselirken, 2018'de Türkiye ormanları, ülkenin sera gazı emisyonlarının yüzde 16'sını dengeler duruma geldi.

Proje, OGM'nin gelecekteki çalışmaları için temel belgelerin geliştirilmesine olanak sağlarken, Türkiye ormanlarının iklim değişikliğine uyum stratejisi ve biyolojik çeşitliliğin orman yönetimine entegrasyonuna ilişkin yol haritasının oluşmasına da katkı sağladı.

Proje, orman zararlılarının biyolojik kontrolü, ekoturizmin gelişimi, yangın önleme ve kontrol, orman genetiği ve iklim değişikliğine uyum stratejileri üzerine araştırma, mermer ocaklarının rehabilitasyonu için teknikler, çığ riskinin önlenmesi ve kontrolü gibi orman yönetiminin farklı unsurlarını da kapsamına aldı.

Türk ve Fransız uzmanlar arasındaki iş birliği sayesinde OGM, biyolojik çeşitliliği orman yönetimlerine daha iyi entegre etmek için bir yol haritası hazırladı. 2021'de, bu yol haritasını test etmek için Erzurum bölgesinde pilot proje başlatıldı.???????

Ayrıca OGM, bölge müdürlükleri için sahada izlemeleri gereken metodolojiler konusunda rehberlik edecek bir genelge geliştirdi.