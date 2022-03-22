Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır."
(İHA)
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